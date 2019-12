Carte Mémoire MicroSDHC Ultra 200GB SanDisk à moins de 30€ chez Amazon

Un bon stockage à petit prix

Une carte à utiliser sur l'ensemble de vos appareils

Nous sommes toujours chez Amazon pour découvrir cette promo sur un produit que nous avons l'habitude de croiser sur Clubic. La livraison est bien évidemment gratuite en France métropolitaine. Sachez aussi que les avantages Amazon Prime (réception de la commande sous un jour ouvré) ne sont pas valables sur cet article. Comptez donc entre 9 jours et 2 semaines pour recevoir la carte mémoire à votre domicile. Pour ce qui est de la garantie constructeur, elle est toujours valable pendant 10 ans. Vous allez être tranquille pendant un moment...Cette carte MicroSDHC signée SanDisk dispose d'un espace de stockage atteignant 200 Go. Elle pourra donc accueillir de nombreux fichiers sans aucun problème. La marque évoque la possibilité de stocker 400 albums MP3, 3600 photos et 960 minutes de vidéo en Full HD. Bien entendu, ces données peuvent varier en fonction de la taille d'un seul et même fichier. Ce qui est certain, c'est que la vitesse de transfert maximale atteint 100 Mo/s, ce qui vous permettra de copier vos données très rapidement.La carte MicroSDHC que nous vous présentons dans cet article s'adapte à la plupart des smartphones et tablettes du marché. Grâce à son homologation A1, elle est parfaitement optimisée pour les applications téléchargées sur votre mobile. Enfin, une dernière bonne nouvelle pour la route, SanDisk a créé un espace de stockage très résistant face aux chocs, à l'eau, aux températures extrêmes et même aux rayons X. Vous pourrez compter sur cet exemplaire pendant de nombreuses années.Nous avons déjà longuement vanté les mérites de cette carte MicroSDHC fabriquée par SanDisk. C'est maintenant à vous de vous la procurer. Bien entendu, si la capacité de stockage de cette version ne vous convient pas, Amazon propose d'autres modèles qui vont de 16 Go à 512 Go. Vous avez largement le choix !