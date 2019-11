Black Friday 2019 Amazon : 100€ de réduction sur le OnePlus 7 Pro passant à 659€

100 euros de réduction sur le OnePlus 7 Pro à 1 semaine du Black Friday

One Plus 7 Pro : un smartphone aux caractéristiques techniques bluffantes

Oui, OnePlus sait toujours faire des "flagship killers". Notre test du OnePlus 7 Pro le crédite d'ailleurs d'une parfaite note de 5/5. Commercialisé dans sa configuration 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne au prix de 759 euros, il est aujourd'hui disponible pour 659 euros sur Amazon dans tous ses coloris : amande, bleu et gris. Produit expédié et vendu par Amazon, ce qui est toujours rassurant. La livraison en France métropolitaine est gratuite.Petit aparté : sachez que si vous n'êtes pas abonné Prime, vous bénéficiez pour une commande à moins de 25 euros sur Amazon de la première livraison à 0,01€ Retrouvez tous les bons plans Amazon pour leMais alors, qu'a-t-il de si exceptionnel ce mobile ? Sa principale attraction est son écran AMOLED de 6,67 pouces avec taux de rafraîchissement 90 Hz, contre seulement 60 Hz chez la plupart de modèles de la concurrence. Cela garantit une excellente fluidité, aussi bien dans la navigation qu'en jeu. L'expérience en devient bien meilleure, la différence est saisissante. La dalle offre par ailleurs une définition QHD+ 3120 x 1440 pixels (516 pp), le support du HDR10+, un format 19,5:9 et un ratio écran-corps de 88,6%. La caméra pop-up frontale sort de la tranche supérieure au besoin : pas d'encoche ou de poinçon, pour un écran sans aspérité. Le lecteur d'empreintes est situé sous la dalle.Les performances sont assurées par un SoC Snapdragon 855 et l'autonomie par une batterie de 4000 mAh compatible Warp Charge 30W. L'appareil photo est composé d'un module principal Sony IMX586 de 48 MP et ouverture f/1.7, d'un capteur ultra grand-angle de 16 MP (f/2.2) et d'un téléobjectif de 8 MP (f/2.4). Le hardware est soutenu par la surcouche logicielle maison OxygenOS, reconnu par la communauté pour ses qualités. Nativement sous Android 9 Pie, le smartphone peut être mis à jour vers Android 10.