Le disque dur externe Western Digital 4 To passe sous la barre des 100€

Le Western Digital My Passport de 4 To en promotion sur Amazon

Les caractéristiques du disque dur externe portable

Il va falloir donc se rendre sur le site français d'Amazon pour acquérir en promotion le Western Digital My Passport de 4 To. Alors qu'il est normalement vendu aux alentours de 121 euros, le disque dur externe portable voit son prix baisser à 99,99 euros ; soit une belle remise immédiate de 21 euros.Concernant la livraison, sachez que les frais de port sont offerts pour un retrait du produit à domicile ou en point relais. Vous êtes bien sûr libre de choisir votre mode de livraison préféré.Le WD My Passport (référence WDBYFT0040BBK-WESN) est un disque dur externe portable disposant d'une interface USB 3.0 (compatible avec la norme USB 2.0).Avec 4 To de mémoire, vous pouvez emporter partout différents médias volumineux (musique, photos et vidéos) ; tout en conservant de l'espace pour vos documents importants voire confidentiels. Facile à utiliser et à configurer, l'accessoire est équipé d'une protection par mot de passe avec chiffrement matériel (AES 256 bits).Côté dimensions, le disque dur externe mesure 11 x 8,2 x 2,2 cm (pour un poids de 245 grammes). Enfin, l'appareil dispose d'une garantie de 3 ans de la part du fabricant.