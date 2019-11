Ne ratez pas la promotion Amazon sur l'iPhone 11 à 750,99€ au lieu de 809€

L'iPhone 11 en promotion à 9 jours du Black Friday !

L'Apple iPhone 11 : un smartphone avec d'excellentes caractéristiques

L'édition 2019 du Black Friday débute le 29 novembre prochain. À quelques jours de l'événement tant attendu, l'iPhone 11 disponible dans un coloris vert et dans sa version 64 Go est affiché à 750,99 euros ; soit 58 euros de moins par rapport à son prix initial.Concernant la livraison, sachez que les frais de port sont offerts pour un retrait du produit à domicile ou en point relais. Vous êtes bien sûr libre de choisir votre mode de livraison préféré. Et pour information, Amazon indique que vous pouvez payer l'iPhone 11 en 4 fois sans frais.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle concernant l'iPhone 11, passons désormais aux caractéristiques principales du téléphone.L'appareil est notamment équipé d'un écran LCD Liquid Retina HD bord à bord de 6,1 pouces ; d'un double appareil photo avec ultra grand-angle et grand-angle 12 Mpx, mode Nuit, mode Portrait et vidéo 4K jusqu'à 60 i/s ; d'une caméra avant TrueDepth 12 Mpx avec mode Portrait, vidéo 4K et ralenti ; du Face ID pour l'authentification sécurisée et Apple Pay et d'une puce A13 Bionic avec Neural Engine de troisième génération.Certifié IP68, l'iPhone 11 est résistant à la poussière et à l'eau (jusqu'à 2 mètres pendant 30 minutes maximum).Le smartphone est livré dans un coffret où vous trouverez aussi des écouteurs EarPods avec connecteur Lightning, un câble USB‑C vers Lightning, un adaptateur secteur USB‑C 18 W et une documentation.Pour en savoir davantage sur le téléphone, la Team Clubic vous conseille de lire cet article consacré au test de l'iPhone 11