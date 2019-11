Amateur de photographie, cet hybride Panasonic DC-GX800KEFK en promotion est pour vous

Un appareil hybride pour les amateurs de photographie

Des selfies en 4K

Où trouver d'autres promotions avant le Black Friday ?

C'est donc sur le site français d'Amazon que le Panasonic DC-GX800KEFK, destiné aux amateurs de photographie, est proposé au meilleur prix. Il est effectivement vendu à 289 euros ; soit 50 euros moins chers par rapport à d'autres sites marchands.Au vu du prix non négligeable de l'appareil photo hybride, Amazon propose à ses membres de le payer en 4 fois sans frais ; soit 4 mensualités de 72,25 euros chacune. Et à titre d'information, l'appareil est éligible à la livraison gratuite à domicile et en point relais.Le Lumix DC-GX800KEFK signé Panasonic est le compagnon idéal pour ceux et celles qui adorent voyager. Equipé d'un écran tactile LCD 3" inclinable à 180°, l'appareil photo embarque un capteur Live MOS 4:3 de 16 millions de pixels, un objectif stabilisé Lumix G Vario 12-32 mm avec ouverture f/3.5-5.6.Vous pouvez capturer des moments marquants en version animée grâce à la vidéo 4K à 30 images par seconde. Pour la photo, le mode 4K vous permet d'immortaliser les plus beaux instants pour ensuite les sauvegarder sous forme d'une image haute résolution.Enfin, côté dimensions, l'appareil mesure 10,6 x 3,3 x 6,4 centimètres (pour un poids de 239 grammes).Voici la liste des sites proposant des promotions et ventes flash avant le Black Friday ainsi que le lien pour accéder directement à leurs rubriques promotionnelles :