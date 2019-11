Console portable Sega avec 85 jeux dont Sonic et Pac-Man à moins de 30€ chez Amazon

C'est plus fort que toi !

Nous sommes chez le géant américain Amazon pour cette bonne affaire. En ce qui concerne les modalités autour de ce produit, nous retrouvons la traditionnelle livraison gratuite en France métropolitaine. Ainsi, vous pourrez recevoir votre commande sous seulement cinq jours. Aussi, la garantie est valable pour une durée de 2 ans. Maintenant que vous savez tout cela, passons au contenu de cette console pas comme les autres.La SEGA Genesis Ultimate Portable 2017 est une machine portable dotée d'un écran LCD avec une diagonale de 2.8 pouces. Ce n'est pas très grand mais c'est largement suffisant pour afficher les jeux embarqués directement dans cette console. Pas moins de 85 titres sont intégrés et prêts à être lancés dès que vous recevrez votre commande. Ainsi, vous profiterez de 40 jeux officiels de la MegaDrive et une quarantaine de softs arcades.Vous comprendrez bien que nous n'allons pas citer la totalité des jeux qui figurent dans cette SEGA Genesis Ultimate Portable. Cependant, précisons tout de même que des titres très populaires comme Ecco, Golden Axe, Mortal Kombat, Street of Rage, Sonic The Hedgehog ou encore Virtua Fighter II sont de la partie. Pour recharger la console, vous devrez utiliser le câble USB inclus dans ce pack. Enfin, la machine est également équipée d'un port SD.Le retrogaming a encore de beaux jours devant lui et la SEGA Genesis Ultimate Portable 2017 est un excellent moyen de se replonger dans cet univers. À la fois abordable et généreuse en contenu, cette console portable a vraiment toutes les cartes en main pour titiller votre fibre nostalgique.