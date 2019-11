Devenez Maître Jedi avec le casque de réalité augmentée Lenovo Star Wars Jedi Challenges à 50€

Plus de 80% de remise immédiate sur l'achat du Lenovo ZA390014SE Star Wars Jedi Challenges

Une expérience en réalité augmentée sur smartphone

La Team Clubic Bons Plans vous invite donc à vous diriger vers la plateforme française d'Amazon pour acheter en promotion le Lenovo Star Wars Jedi Challenges. Alors qu'il est vendu initialement à 299 euros, le casque de réalité augmentée voit son prix dégringoler à 48,67 euros ; soit plus de 80% de remise immédiate de la part du site marchand.En ce qui concerne la livraison, vous avez la possibilité de recevoir le produit à domicile ou de le retirer en point relais. Tout dépend bien sûr de vos disponibilités.Perfectionnez vos talents au sabre laser avec le casque de réalité augmentée Lenovo Mirage qui vous offre une immersion totale dans l'univers de Star Wars.Cette expérience en réalité augmentée sur smartphone apporte une toute nouvelle expérience Star Wars directement chez vous. Pour ce faire, vous devez lancer l'application, mettre le casque, et commencer votre voyage avec trois modes de jeu : combats au sabre laser, Holochess et combat stratégique.Le casque nécessite un smartphone Android ou iOS compatible pour fonctionner. Voici la liste des téléphones compatibles : iPhone X , iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, Samsung Galaxy S8, Galaxy S7 edge, Galaxy S7, Google Pixel XL, Google Pixel, Moto Z Force Edition (2ème génération) et LG G6.