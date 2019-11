Le prix du nouvel Apple iPad toujours en baisse Amazon

3 coloris au choix

Pour cette baisse de prix chez le leader de l'e-commerce, le nouvel Apple iPad 10,2 pouces est disponible en 3 coloris au choix : gris sidéral à 354,90 euros ; argent à 354,99 euros et or à 365,66 euros.Comme évoqué en en-tête de l'article, il s'agit de la version 32 Go de la tablette (compatible Wi-Fi). Pour le modèle Wi-Fi + cellular, il faut débourser plus de 130 euros minimums.À propos de la livraison du produit, elle est gratuite à domicile et en point relais. Le futur acheteur aura donc le choix du retrait en fonction de ses disponibilités.Côté caractéristiques, l'iPad est équipé d'un écran Retina de 10,2 pouces, d'ue puce A10 Fusion, d'un capteur d'empreinte digitale Touch ID et Apple Pay, d'un appareil photo arrière 8 Mpx, d'une caméra avant FaceTime HD 1,2 Mpx, de haut‐parleurs stéréo et du Wi‐Fi 802.11ac. En ce qui concerne la batterie, la tablette bénéficie de 10 heures d'autonomie maximale pour naviguer sur le Web en Wi‑Fi, regarder des vidéos ou écouter de la musique.D'un poids de 483 grammes, l'appareil mesure 250,6 mm de hauteur, 174,1 mm de largeur et 7,5 mm d'épaisseur. Enfin, la tablette tactile est livrée avec un câble Lightning vers USB et un adaptateur secteur USB.