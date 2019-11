Promo sur les SSD Lexar NS200 2,5" 240 Go et 480 Go SATA III chez Amazon

Jusqu'à 26% de remise sur l'achat d'un SSD Lexar NS200

Des vitesses de lecture pouvant atteindre 550Mo/s

Il faudra donc vous rendre sur la version française du site Amazon pour vous procurer en promotion une SSD Lexar NS200 2,5" de 240 Go et/ou de 480 Go.D'un côté, vous avez le modèle LNS200-240AMZN d'une capacité de 240 Go qui est au prix de 39,90 euros au lieu de 52,78 euros. Et d'un autre côté, pour une capacité supérieure, vous avez le modèle LNS200-480AMZN de 480 Go à 54,90 euros ; soit 26% de remise par rapport à son prix initial.Les deux produits cités ci-avant disposent d'une garantie de 3 ans de la part du fabricant et sont éligibles à la livraison gratuite à domicile ou en point relais.Avec ces SSD internes, vous pouvez accélérer les performances de votre ordinateur grâce à des vitesses rapides allant jusqu'à 550Mo/s de lecture et 510Mo/s d'écriture et stocker toutes vos vidéos 4K, fichiers 3D ou autres données préférées sans ralentissements inutiles.Le SSD NS200 de Lexar est doté de la gestion SSD Dash ; ce qui vous permet de surveiller votre disque dur et vous assurer que vos applications conservent des performances relativement correctes. Il est également résistant aux chocs et aux vibrations.Côté dimensions, les deux SSD internes mesurent 6,1 x 8,13 x 0,51 centimètres.