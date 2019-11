Pack console Nintendo 2DS avec plusieurs jeux : l'Aventure Layton ou Mario Kart 7 en promo sur Amazon

Passez en mode 2D sans vous ruiner

Le pack ultime !

Ces bonnes affaires arrivent tout droit du géant américain Amazon. Comme toujours, la livraison est gratuite pour les personnes qui habitent en France métropolitaine. Vous pouvez choisir d'être livré en un jour ouvré si vous souscrivez à Amazon Prime. Un essai de 30 jours est offert puis comptez 49€ pour un abonnement d'un an. Autre bonne nouvelle, le paiement en quatre fois est disponible pour les deux packs que nous allons vous présenter. Un bon moyen de ne pas trop impacter votre budget en dépensant environ un trentaine d'euros par mois. Contre 18,99€ supplémentaires, Amazon Protect vous permettra de bénéficier d'une assurance contre les dommages accidentels pendant deux ans.Le premier pack 2DS embarque la console rose et blanche ainsi que trois jeux pour seulement 120,99€. Le titreest préinstallé puis vous aurez droit à une copie deainsi qu'une autre d'. Des jeux sympathiques pour les plus jeunes mais aussi pour les joueurs qui aimeraient se creuser les méninges. Si ces titres ne vous conviennent pas, nous avons un autre bundle en réserve qui devrait vous plaire.Dans celui-ci, nous retrouvons la fameuse 2DS noire et bleue à 131,99€. Cette fois, c'est l'excellentqui est préinstallé. Il n'est pas venu seul puisqueetsont de la partie en version physique. Une carte Amiibo est également présente. Cette offre est parfaite pour les joueurs de tous âges. Attention car cette réduction est à durée limitée.La Nintendo 2DS est un excellent moyen de débuter dans le monde merveilleux des jeux vidéo, surtout pour les plus jeunes. Dépourvue de la fonction 3D si chère à la 3DS, cette version tient en un bloc. Elle est donc robuste et facile à prendre en main. Un achat idéal pour un enfant ou un novice juste avant noël.