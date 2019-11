Le casque Bluetooth TaoTronics avec réduction de bruit active à 38,74€ au lieu de 54,99€

Amazon : 30% de remise sur l'achat du TaoTronics TT-BH22 FR

Les caractéristiques du casque Bluetooth

Profitez donc de cette belle affaire sur Amazon où le géant de l'e-commerce propose 30% de remise sur l'achat du TaoTronics TT-BH22 FR.Alors qu'il est normalement vendu à 54,99 euros, le casque Bluetooth voit son prix baisser à 38,74 euros ; soit un rabais de 8,25 euros de la part d'Amazon et une réduction supplémentaire de 8 euros à l'aide d'un coupon à cocher sur la page produit. Ce coupon de réduction est valable jusqu'au dimanche 17 novembre 2019 inclus. Mais attention ! Amazon indique qu'il ne reste plus que 15 exemplaires en stock ; alors ne tardez pas si vous êtes intéressés.Enfin, le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile et en point relais.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons aux caractéristiques du casque. Le TaoTronics TT-BH22 FR, sorti au cours de l'année 2018, bénéficie de la réduction de bruit active. Cette technologie surveille et mesure les bruits environnants de manière continue, puis les réduit en émettant le signal opposé.Grâce à une autonomie allant jusqu'à 25 heures, vous pouvez profiter plus longtemps de votre musique, ou brancher le câble audio inclus quand la batterie commence à se décharger. Le casque dispose d'oreillettes pivotantes à 90 degrés, de coussinets protéiques très doux et d'un bandeau ergonomique.Pour en savoir plus sur le casque, on vous invite à aller faire un tour sur notre test consacré au casque Bluetooth TaoTronics TT-BH22