Belle promotion sur le SSD Samsung interne 860 1To chez Amazon

Un SSD de 1 To pour moins de 100 €

Fiabilité et rapidité

C'est une réduction de 35 % - ce qui fait une économie de plus de 52 € - que propose aujourd'hui le géant américain Amazon sur cet appareil Samsung. Les SSD sont des espaces de stockage ultra rapides qui permettent d'apporter plus de vitesse à votre ordinateur. Si leur point fort est la réactivité, ils sont généralement dotés d'un espace de stockage moins important que les disques durs traditionnels. Le disque interne SSD 860 de Samsung fait donc exception en proposant un généreux espace de 1 To.Avec ces deux atouts réunis dans un même disque interne, le tout pour moins de 100 €, on peut dire qu'on est sur un très bon plan. C'est, en outre, le célèbre constructeur Samsung qui signe ce SSD interne , ce qui offre une belle garantie en termes de qualité et de fiabilité.Le SSD interne 1 To Samsung 860 QVO, vous permettra donc de conserver nombre de données personnelles en toute sécurité. Il dispose en effet d'une MTBF permettant une utilisation fiable pendant 1,5 million d'heures. Ce SSD de chez Samsung promet une vitesse de lecture de 550 Mo/ s et une vitesse d'écriture de 520 Mo/ s. Il est équipé d'une interface SATA 6.0 Gb/s et dispose de 1 Go de mémoire cache. Le petit disque pèse 63.5 grammes et fonctionne à une température allant de 0° à 70°.En plus de faire une affaire sur un produit ultra performant, vous pourrez bénéficier de la livraison gratuite en point retrait si vous résidez en France métropolitaine.Si vous souhaitez un disque rapide capable de conserver toute votre musique, vos collections de séries ainsi que vos documents personnels, sans risquer de saturer son espace de stockage, ce modèle est fait pour vous.