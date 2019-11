Le SSD SanDisk Ultra 3D 1 To à un prix digne du Black Friday

SSD SanDisk Ultra 3D 1To en promo à quelques semaines du Black Friday !

Jusqu'à 560 Mo/s en vitesse de lecture

Le Black Friday, c'est le 29 novembre 2019. Et et à trois semaines de l'événement tant attendu par les fondus de haute technologie, Amazon permet à ses membres d'acquérir en promotion le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 1 To.Vendu initialement à 126,95 euros, le disque interne voit son prix baisser à 97,99 euros ; soit 28,96 euros de remise par l'intermédiaire d'un coupon de réduction. Comme il s'agit d'une offre limitée par Amazon, il est conseillé de ne pas trop tarder pour acheter le produit.Concernant les frais de port, le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile ou en point relais.À l'instar de ses concurrents, ce SSD interne de la marque SanDisk (référence SDSSDH3-1T00-G25) dispose de l'interface SATA 6.0 Gb/s. Le SanDisk Ultra 3D bénéficie d'une vitesse de lecture maximale de 560 Mo/s et d'une vitesse d'écriture allant jusqu'à 530 Mo/s.Côté dimensions, l'accessoire informatique mesure 0,7 x 10,1 x 7 cm et a un poids de 54,4 grammes. Enfin, le SSD possède une garantie de 3 ans de la part du fabricant.Vous êtes convaincu(e)s par ce SSD ? Cliquez sur le lien ci-dessus pour profiter de l'offre.