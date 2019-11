Huawei Mate 20 et P30 Pro à prix fou chez Amazon

Huawei Mate 20

Huawei P30 Pro

Commençons par rappeler que les deux smartphones présentes ci-dessous sont sous Android, avec les applications et services Google disponibles, seront normalement mis à jour vers les prochaines versions majeures de l'OS et bénéficient régulièremnt d'updates de sécurité. Aucune inquiétude à avoir de ce côté là.Le Huawei Mate 20 est disponible au prix de 349 euros sur Amazon avec livraison gratuite en France métropolitaine. Le dernier mobile de la série Mate à être sorti en Europe est équipé d'un écran IPS LCD de 6,53 pouces avec définition FHD+ 1080 pixels et format 18.7:9. Les performances sont assurées par un SoC Kirin 980 gravé en 7 nm couplé à 4 Go de RAM. Cette version offre un espace de stockage de 128 Go, extensible jusqu'à 256 Go via une carte Nano Memory. L'automnomie est confiée à une batterie de 4000 mAh compatible recharge rapide 22,5W. Côté photo, on a droit à un triple capteur avec Flash LED positionné dans un setup carré. Il est composé d'un module principal de 12 MP ouverture f/1.8, d'un capteur ultra grand-angle de 16 MP f/2.2 et d'un téléobjectif de 8 MP f/2.4 avec zoom optique x2. Le lecteur d'empreintes est situé au dos. Un des meilleurs appareils de fin 2018 et début 2019 désormais accessible à un prix de milieu de gamme.La série Mate 30 n'étant commercialisée qu'en Chine, le P30 Pro est actuellement le smartphone le plus premium de Huawei en Europe. Complet et bon partout, notre test du P30 Pro le crédite d'une note de 4,5/5. Il est aujourd'hui vendu au tarif de 593 euros dans sa version 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage sur Amazon, avec livraison gratuite en France métropolitaine. Il embarque un écran OLED de 6,47 pouces avec définition FHD+ 1080 pixels, ratio 19.5:9 et compatibilité HDR10 et une puce Kirin 980. On retrouve une batterie de 4200 mAh avec recharge rapide 40W (0 à 70% en 30 minutes), recharge sans fil 15W et fonctionnalité de recharge sans fil inversée pour recharger des accessoires, comme des écouteurs sans fil. Le lecteur d'empreintes est situé sous l'écran. On a affaire à l'un des meilleurs photophones du marché avec un setup ainsi composé : module principal 40 MP, f/1.6 et stabilisation optique + capteur ultra grand-angle 20 MP, f/2.2 + téléobjectif 8 MP, f/3.4, stabilisation optique et zoom optique x5 + caméra ToF 3D pour la profondeur de champ.Maintenant que l'on vous a présenté ces deux très bons smartphones, il ne vous reste plus qu'une dernière décision : choisir celui qui fera votre bonheur.