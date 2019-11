Le SSD interne 860 QVO 1 To à prix cassé chez Amazon

-40% sur l'achat du SSD interne 860 QVO Samsung 1 To

Jusqu'à 550 Mo/s en vitesse de lecture

C'est donc par le biais d'une remise immédiate de 40% de la part d'Amazon que le site e-commerce propose à ses clients le SSD interne Samsung 860 QVO de 1 To à 89,90 euros seulement. Plutôt une bonne affaire, non ?!Pour une livraison à domicile ou en point relais du SSD interne, il n'y a aucuns frais de port supplémentaires puisqu'il s'agit d'un produit dont le montant est supérieur à 25 euros d'achat. Vous êtes donc libre de choisir votre mode de livraison en fonction de vos disponibilités.Comme pour la plupart de ses concurrents, ce modèle Samsung 860 QVO (référence MZ-76Q1T0BW) dispose du format 2,5 pouces. Idéal pour booster le système des ordinateurs et des PC portables, le SSD propose une vitesse de lecture théorique à 550 Mo/s (max) et une vitesse d'écriture allant jusqu'à 520 Mo/s (soit jusqu'à 3 fois plus rapide qu'avec un disque dur classique).Concernant ses dimensions, le SSD interne mesure 10 x 0,7 x 7 cm et pèse 63,5 grammes. Enfin, le produit bénéficie d'une garantie de 3 ans.