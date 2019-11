Une offre digne du Black Friday : le SSD SanDisk Ultra 3D 1To à moins de 100€ !

Un SSD à prix cassé !

Une protection optimale

C'est toujours Amazon qui fait preuve de générosité. Le géant américain propose cette réduction sous la forme d'un coupon. Vous devrez cocher la case directement sur la page du produit pour bénéficier de cette remise de 28,96€. Un beau cadeau juste avant les fêtes de fin d'année. Sachez aussi que la livraison à domicile est gratuite. Le paiement en quatre fois est également mis à votre disposition si nécessaire. La garantie est valable pendant trois ans et Amazon propose aussi une assurance d'un an contre les pannes à 9,49€. Passons aux performances de cet exemplaire.Le SSD SanDisk Ultra profite d'un espace de stockage de 1 To. Sa vitesse de lecture maximale peut atteindre jusqu'à 560 Mo/s contre 530 Mo/s en vitesse d'écriture. Pour ce qui est du taux de transfert, comptez sur 50 Mo/s. Ainsi, ce modèle (avec une interface SATA 6.0 Gb/s) pourra accueillir de nombreux fichiers et vous aurez la possibilité de les transférer rapidement depuis votre ordinateur. Ce n'est pas tout puisque les technologies 3D NAND et nCache 2.0 offriront une fluidité exemplaire aux jeux stockés directement sur le SSD. Le démarrage de votre PC sera également accéléré pour l'occasion.Vos fichiers seront en sécurité puisque ce SSD a aussi été conçu pour résister aux chocs comme aux vibrations. Si votre PC devait chuter, l'intégrité de vos données ne sera pas mise à mal. De plus, un tableau de bord vous permettra de surveiller les performances de votre disque en temps réel. Un logiciel de clonage est de la partie en compagnie d'outils servant à analyser le SSD. Bref, vous n'aurez pas de mauvaises surprises avec ce modèle d'une qualité irréprochable.Le SSD SanDisk Ultra 3D est un exemplaire qui convient à toutes les utilisations. Si vous aimez jouer sur votre PC, alors il vous permettra de bénéficier d'une expérience fluide. Vous pouvez être tranquille puisque vos fichiers seront constamment protégés. Bref, ce SSD a tout pour plaire et cette réduction tombe à pic juste avant le rush du Black Friday et des fêtes de fin d'année. Foncez !