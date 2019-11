iPhone XR et iPhone 11 en promo chez Amazon

50 euros de remise sur l'achat de l'iPhone XR

iPhone 11 : le successeur de l'iPhone XR

Sorti en septembre 2018, l'iPhone XR est vendu au prix de 659 euros au lieu de 709 euros ; soit 50 euros de remise immédiate de la part d'Amazon (seul le coloris noir de l'appareil est disponible).Ce téléphone de la marque à la pomme proposé dans sa version 64 Go est équipé d'un écran Liquid Retina (LCD) de 6,1 pouces ; d'un appareil photo 12 Mpx avec OIS (stabilisation optique de l'image) et caméra avant TrueDepth 7 Mpx, avec mode Portrait, Éclairage de portrait, Contrôle de la profondeur et HDR intelligent ; du Face ID pour l'authentification sécurisée et Apple Pay et de la puce A12 Bionic avec Neural Engine de nouvelle générationL'iPhone XR bénéficie de l'indice IP67 de résistance à la poussière et à l'eau (profondeur maximale de 1 mètre pendant 30 minutes maximum)À l'inverse de son petit frère, l'iPhone 11 a été commercialisé en septembre 2019. Le successeur de l'iPhone XR fait l'objet d'une réduction de 70 euros de la part d'Amazon. Alors qu'il est vendu à 979 euros, le smartphone voit son prix baisser à 909 euros. À l'heure où l'écrit ces lignes, seuls les coloris blanc et noir de l'iPhone 11 sont disponibles au tarif promotionnel.Côté caractéristiques, l'iPhone 11 (version 256 Go) dispose d'un écran LCD Liquid Retina HD de 6,1 pouces ; d'un double appareil photo avec ultra grand-angle et grand-angle 12 Mpx, mode Nuit, mode Portrait et vidéo 4K jusqu'à 60 i/s ; d'une caméra avant TrueDepth 12 Mpx avec mode Portrait, vidéo 4K et ralenti ; du Face ID pour l'authentification sécurisée et Apple Pay et de la puce A13 Bionic avec Neural Engine de troisième génération.Avec la norme IP68, le téléphone est résistant à la poussière et à l'eau (jusqu'à 2 mètres pendant 30 minutes maximum).Si vous voulez en savoir plus sur ces deux modèles, on vous invite à consulter nos deux articles consacrés au test de l'iPhone XR et au test de l'iPhone 11