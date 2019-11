Clé usb Samsung 128 Go pour seulement 25,70€

Amazon continue de dégainer avant le Black Friday

Petite mais toujours aussi solide

Le site américain est toujours à l'avant-garde lorsqu'il s'agit de casser ses prix. C'est une fois encore le cas sur cet article. Si la livraison est bien offerte en France métropolitaine, précisons que le produit sera de retour en stock à partir du 14 novembre. Vous devrez donc patienter quelques jours avant de le recevoir. Mais la réduction en vaut la chandelle ! C'est tout ce que nous avons à dire au sujet des modalités. Maintenant, évoquons les performances de cette clé.Ainsi, cette clé USB fabriquée par Samsung met à votre disposition un espace de stockage de 128 Go. Elle accueillera sans le moindre problème de nombreuses photos, vidéos et autres fichiers. Elle peut se brancher sur n'importe quel ordinateur et le transfert de données pourra débuter instantanément. Grâce à son interface en USB 3.1, ce modèle peut atteindre une vitesse de lecture allant jusqu'à 300 Mo/s. À titre d'exemple, la marque sud-coréenne explique qu'un fichier 4K de 3 Go peut être transféré de la clé vers un ordinateur en seulement 10 petites secondes.Cette clé USB Samsung bénéficie d'une ergonomie parfaite. Elle arbore un design très compact (poids de 3,1 grammes) et pourra donc venir se brancher sur la plupart des appareils sans jamais gêner. L'autre bon point se trouve du côté de sa robustesse. Ainsi, la clé est résistante à l'eau, aux chocs, aux champs magnétiques, à la chaleur et aux rayons X. Vos données seront donc constamment protégées des agressions extérieures. Il ne faut donc pas se fier à sa taille puisque cet exemplaire est très solide.Vous savez tout au sujet de cette promotion à ne pas manquer. Sachez aussi que la clé USB existe en différentes versions si la 128 Go ne vous convient pas. Amazon propose à la vente les versions 32 Go, 64 Go, 128 Go et 256 Go. Bien entendu, le prix variera en fonction de votre choix. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un excellent produit.