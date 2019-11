Disque dur externe Seagate pour PC, Xbox et PS4 de 4To à moins de 100€

Un disque dur à petit prix avant le Black Friday

Pensé aussi pour les joueurs

C'est Amazon qui se charge de cette promotion vraiment intéressante. En plus de la livraison à domicile gratuite en France métropolitaine, la firme américaine met le paiement en quatre fois à votre disposition. Ainsi, vous devrez débourser 25,53€ par échéance (avec 2,25% de frais inclus). Vous recevrez votre commande en un jour ouvré si vous bénéficiez d'une abonnement actif au service Amazon Prime (30 jours offerts puis 49€/an). Enfin, évoquons la garantie fabricant de cet article qui est valable pendant deux ans.Le disque dur Seagate profite d'un espace de stockage de 4 To. Avec un tel volume, vous pourrez stocker un maximum de fichiers (vidéos, photos, jeux...). Puisqu'il s'agit d'un modèle externe, vous n'aurez qu'à le brancher en USB pour commencer à transférer des données en les faisant glisser d'un dossier à l'autre. Un port USB 3.0 SuperSpeed est également de la partie. Notez que la vitesse de transfert peut atteindre jusqu'à 110 Gb/s.Si ce disque dur léger et compact fonctionnera sur n'importe quel ordinateur, il sera tout aussi efficace sur les consoles de jeux. En effet, la compatibilité du Seagate 4 To s'étend jusqu'à la PS4 ainsi qu'à la Xbox One. Comme vous devez vous en douter, cet exemplaire pourra donc stocker vos jeux les plus volumineux sans le moindre problème. Une bonne nouvelle supplémentaire qui vous encouragera sans doute à choisir ce modèle en promotion.Avec ce disque dur externe Seagate 4 To, vous serez toujours en mesure de stocker de nouveaux fichiers sans vous soucier de l'espace disponible. Cette réduction permet d'obtenir un rapport qualité / prix tout simplement imbattable. Ainsi, nous vous recommandons chaudement cet achat puisque la promotion ne durera pas éternellement. Si jamais vous ne pouvez pas passer commande aujourd'hui, le Black Friday viendra vous consoler à partir du 25 novembre.