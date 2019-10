C'est le moment de se faire peur avec l'excellent jeu Luigi's Mansion 3 sur Nintendo Switch

Le Luigi's Mansion 3 à moins de 45 €

Amusez-vous avec Luigi, le plus drôle et froussard des héros

Pour vous détendre lors de ce long week-end d'Halloween et occuper les froides soirées d'automne à venir, amusez-vous à vous faire peur avec le jeu Luigi's Mansion 3 sur Nintendo Switch . Habituellement vendu à 69,99 € sur le site du géant américain Amazon, il vient à l'instant de passer au petit prix de 44,49 €. En achetant aujourd'hui le Luigi's Mansion 3, vous ferez ainsi une économie de plus de 35 % par rapport à son prix initial, soit 25,50 € que vous pourrez dépenser ailleurs (et pourquoi pas dans l'achat un autre jeu !) alors autant dire que cette affaire vaut le coup.Si vous résidez en France métropolitaine et que vous choisissez de vous faire livrer en point retrait, vous n'aurez pas à payer de frais de livraison, ils vous seront offerts par Amazon.Luigi's Mansion 3 sur Nintendo Switch est un jeu familial qui plaît autant aux petits qu'aux grands. Il est ainsi accessible aux enfants à partir de 7 ans. Une fois votre précieux colis arrivé à bon port, vous pourrez découvrir l'histoire rocambolesque de Luigi, le héros froussard et ami de Mario. Le célèbre personnage est contraint de partir à l'aventure dans un hôtel hanté, bravant ses craintes et repoussant les fantômes à l'aide de son arme de pointe, le nouvel Ectoblast GL-U.Son but : sauver ses pauvres compagnons capturés par le maléfique Roi Boo. Avec ce nouveau volet, aussi drôle que ludique des aventures de Luigi, vous vous amuserez comme un petit fou, que vous jouiez seul, en famille ou entre amis.Ne vous privez pas de passer du bon temps à petit prix, grâce cette offre très intéressante proposée par Amazon.