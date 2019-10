Un disque dur externe de 5 To pour moins de 120 € avant le Black Friday ? C'est possible !

5 To pour moins de 120 €

Les caractéristiques du Seagate 5 To

Grâce à ce disque dur externe de la marque américaine Seagate, vous pourrez stocker un nombre incalculable de fichiers et les apporter partout avec vous. Avec 5 To d'espace de stockage, vous aurez de quoi conserver l'intégralité de vos films et séries, toute votre musique, mais aussi des logiciels ultra gourmands et des documents à n'en plus finir... il restera toujours de la place.En commandant le Seagate 5 To pour seulement 116,75 € sur Amazon, vous faites ainsi une véritable affaire. Pour ne rien dépenser en plus de votre achat, choisissez la livraison en point retrait, elle est en effet totalement gratuite si vous résidez en France métropolitaine. Si vous préférez étaler votre paiement, c'est tout à fait possible. Vous réglerez alors votre disque dur externe en 4 fois, mais il faudra pour cela débourser quelques frais supplémentaires.Le disque dur externe Seagate 5 To est un appareil pensé pour les utilisateurs nomades. Il est ainsi très léger (moins de 240 grammes) et présente un format compact qui présente les dimensions suivantes : 11,7 x 11,7 x 2 cm. Sa simplicité d'installation et d'utilisation sont également des arguments de choix. Vous pourrez en effet transférer vos données et les sauvegarder en un tour de clic. Le disque Seagate offre un taux de transfert rapide grâce à son interface USB 3.0 qui dispose d'un port USB 3.0 SuperSpeed. L'appareil se connecte bien entendu aux PC, mais aussi à la Xbox One et à la PlayStation 4. Notez qu'il s'agit de l'édition 2019 du disque externe de Seagate.N'attendez pas pour sauvegarder les données qui comptent le plus à vos yeux. Avec ce disque dur externe 5 To de chez Seagate à si petit prix, vous auriez tort de vous priver.