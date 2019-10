Carte microSDXC résistante aux situations extrêmes SanDisk 128 Go à 30,99€

Amazon : la carte microSDXC SanDisk Extreme Plus de 128 Go en vente flash

Jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture

Vous avez donc jusqu'à ce soir à 23h59 pour acquérir sur le site français d'Amazon la carte microSDXC SanDisk Extreme Plus de 128 Go (référence SDSQXBZ-128G-GN6MA) au tarif promotionnel de 30,99 euros ; soit 54% de remise immédiate de la part du site marchand.Que ce soit pour une livraison à domicile ou en point relais, il n'y a aucuns frais de port supplémentaires puisqu'il s'agit d'un produit dont le montant est supérieur à 25 euros d'achat. Vous êtes donc libre de choisir votre mode de livraison en fonction de vos disponibilités.Idéale pour les smartphones et tablettes Android, ainsi que pour les caméras d'action et les drones, la carte mémoire bénéficie d'une vitesse maximale de lecture de 170 Mo/s et d'une vitesse maximale d'écriture de 90 Mo/s pour des prises et transferts rapides.Homologuée A2 pour des performances applicatives et des chargements plus rapides, la SanDisk Extreme Plus est compatible UHD 4K avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30). Conçue et testée en conditions extrêmes, elle résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X.Enfin, la carte mémoire dispose d'une garantie à vie et est fournie avec un adaptateur.