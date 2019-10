Bon Plan gamer : la Logitech G903 à prix réduit chez Amazon

Un prix réduit sur la Logitech G903

Des performances qui ne doivent rien au hasard

La Logitech G903 est une véritable souris de compétition qui coûte habituellement entre 149 € et 179 €. Actuellement accessible à seulement 89,99 € sur le site d'Amazon, l'accessoire haut de gamme bénéficie donc d'une très belle remise.En achetant sur Amazon, vous n'aurez pas à payer de frais de port si vous résidez en France métropolitaine. Si vous êtes pressé, choisissez l'option de livraison accélérée qui, selon l'heure à laquelle vous passez commande, vous livre le lendemain ou le surlendemain. Le site vous offre également la possibilité de payer votre commande en plusieurs fois, en échange de quelques frais supplémentaires. En choisissant cette option pour l'achat de la Logitech G903, vous paierez exactement 23 € par mois pendant 4 mois.La souris G903 de la marque Suisse Logitech a été tout spécialement pensée et fabriquée pour répondre parfaitement aux besoins des gamers. Avec un poids ne dépassant pas les 110 grammes, l'accessoire sans fil est particulièrement léger et se déplace donc à la vitesse de l'éclair. La souris embarque un capteur optique pmw3366 qui évite toute forme de désagrément, comme le lissage ou le filtrage.Avec un taux de rapport d'une milliseconde, la technologie lightspeed permet une connexion d'une grande fluidité. En activant le Powerplay, la batterie reste d'attaque lors de vos sessions gaming sans qu'il ne soit nécessaire de brancher le charmant mulot. Côté design justement, le rongeur ergonomique arbore un look moderne tout en élégance.Lors d'une partie, la souris est le prolongement de votre main. Son choix est donc primordial pour être un gamer toujours plus performant. La Logitech G903 est un accessoire d'une excellente qualité qui a peu de chance de vous décevoir.