Samsung SSD interne 860 EVO 2.5" 1 To au meilleur prix

54% de remise immédiate sur le 860 EVO de Samsung

Les caractéristiques du Samsung 860 EVO

Envie de vous procurer un SSD interne pour étendre la capacité de stockage de votre ordinateur ? On a déniché une bonne affaire pour vous.Le Samsung 860 EVO de 1 To fait l'objet d'une réduction intéressante chez Amazon France. Vendu normalement à 249,99 €, le SSD interne voit son prix baisser à 114,99€ ; ce qui fait une remise de 135€ (soit 54%).Pour la livraison, il est conseillé d'envoyer le produit à votre domicile puisque les frais de port sont gratuits à partir de 25 € d'achats sur le site marchand. Ou alors, vous pouvez également choisir la livraison dans un point relais.Comme la plupart des SSD, ce modèle Samsung 860 EVO adopte le format 2,5 pouces.Idéal pour booster le système des PC de bureau et des ordinateurs portables, l'appareil propose une vitesse de lecture théorique à 550 Mo/s et une vitesse d'écriture allant jusqu'à 520 Mo/s. Le 860 EVO prend en charge le cryptage basé sur le materiel AES 256-bit et est compatible avec le GTC Opal e l'IEEE 1667.À propos des dimensions, le SSD interne mesure 7 x 0,7 x 10 centimètres (pour un poids de 90 grammes). Enfin, le produit dispose d'une garantie constructeur de 5 ans.