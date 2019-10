Dévorez vos livres avec la Kindle Paperwhite en promotion

Le meilleur rapport qualité / prix

Il faut bien l'avouer, beaucoup d'entre nous apprécions de tenir un livre en main puis de le conserver, ou de le transmettre, après lecture. Certaines éditions sont par ailleurs de vrais objets de collection ! Toutefois, les liseuses s'imposent aujourd'hui comme une véritable alternative aux livres papiers : permettant de faire quelques économies sur le prix des titres et d'être très facilement emportées un peu partout, force est de constater que la lecture numérique est bien pratique !Classée parmi les meilleures références de notre comparatif dédié aux liseuses , l'Amazon Kindle Paperwhite est certainement celle qui profite du meilleur rapport qualité / prix du moment, d'autant plus si l'on prend en compte cette baisse de prix de 20 €, ce qui n'est pas rien.Disponible depuis avril 2019, cette nouvelle version de la Kindle Paperwhite dispose au choix de 8 ou 32 Go de stockage. La seconde bénéficie aussi du rabais puisqu'elle est vendue aujourd'hui au tarif de 139,99 €. Très fine, légère et désormais résistante à l'eau (IPX8, jusqu'à deux mètres de profondeur pendant 60 minutes), elle fait preuve d'une superbe autonomie puisqu'une charge complète permet de tenir durant plusieurs semaines !Outre sa très bonne autonomie et son espace de stockage qui vous permettra d'embarquer l'équivalent de la bibliothèque d'Alexandrie avec vous, la Kindle Paperwhite arbore un écran de 6 pouces sans reflets et d'une résolution de 300 ppp ; une LED supplémentaire a également été ajouté par rapport à la version précédente, elle en intègre donc 5 désormais ce qui permet d'avoir un éclairage réparti de manière plus homogène.Enfin, bien que cette liseuse Amazon se restreint à un format propriétaire (AZW), il vous sera bien entendu possible de passer par un logiciel comme Calibre pour lire les formats provenant d'autres boutiques. Si vous avez un appétit d'ogre en ce qui concerne la lecture, cette liseuse devrait bien devenir votre meilleur compagnon !