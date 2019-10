Manette Xbox Elite Série 2 sans fil à 141,99€ au lieu de 179,99€

La Xbox Elite Série 2 en précommande et (déjà) en promo sur Amazon

Jusqu'à 40 heures d'autonomie

Il faudra donc se tourner vers le site français Amazon pour acquérir en promotion la Xbox Elite Série 2 sans fil. Vendue initialement à 179,99€, la manette signée Microsoft voit son prix baisser à 141,99€, soit une remise immédiate de 38 euros.Sur la page produit, Amazon informe que son opération précommande en lien avec la manette Xbox Elite Série 2 est associée à la mention "prix bas garanti". Concrètement, si le prix de la manette baisse entre le moment où vous l'avez précommandé et sa date de sortie, vous bénéficierez du prix le plus bas pratiqué par Amazon durant cette période.La nouvelle manette sans fil Xbox Elite série 2 vous propose plus de 30 façons de jouer comme un gamer professionnel grâce aux nouveaux sticks à tension réglable, aux nouveaux composants interchangeables et à la batterie rechargeable offrant jusqu'à 40 heures d'autonomie.Vous pouvez aussi brancher votre casque stéréo compatible grâce à la prise casque 3,5 mm et profiter de la technologie Bluetooth pour jouer à vos jeux préférés sur tous les appareils Windows 10.Enfin, la manette mesure 17,5 x 17,7 x 7,3 cm et pèse 499 grammes.