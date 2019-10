Compacte et puissante, l'enceinte Ultimate Ears Wonrderboom 2 est en promotion chez Amazon

Amazon : la Wonrderboom 2 de Ultimate Ears en promo

Une enceinte Bluetooth avec un son puissant

C'est donc sur la plateforme française d'Amazon que l'on peut se procurer en promotion la fameuse Wonrderboom 2 de Ultimate Ears.L'enceinte est proposée au tarif minimal de 69,99 euros. Le prix varie en fonction du coloris choisi : noir, bleu, gris, pêche ou rouge. En ce qui concerne la livraison, elle est bien sûr gratuite à domicile et/ou en point relais puisqu'il s'agit d'un produit dont le montant est supérieur à 25 euros d'achat.L'enceinte nomade Ultimate Ears WonderBoom 2 dispose notamment d'un son puissant à 360 degrés. Classée IP67, elle est étanche jusqu'à 1 mètre de profondeur et elle résiste aux chocs et à la poussière. Avec ses dimensions compactes de 10,4 x 9,5 cm, vous pouvez l'emporter partout avec vous !Sans fil et compatible Bluetooth (avec une portée jusqu'à 30 mètres), vous diffuserez ainsi vos morceaux préférés depuis tout appareil connecté.Enfin, avec sa batterie lithium-ion rechargeable, la WonderBoom 2 vous offre une autonomie jusqu'à 13 heures en continu pour profiter au maximum de votre musique sans recharger l'appareil.Pour en savoir plus sur l' enceinte Bluetooth , n'hésitez pas à consulter notre article consacré au test de la Wonderboom 2