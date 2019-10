Vous êtes plutôt PS4 ou Xbox ? A vous de choisir avec ces 2 promos chez Amazon

Des promos consoles chez Amazon pour les budgets limités

Si vous préférez la Xbox, il y a aussi une offre

Vous avez envie d'investir dans une console sans payer le prix fort ? Alors vous êtes au bon endroit ! La prochaine génération de PlayStation et de Xbox n'arrive que dans plus d'un an, et le prix ne sera pas forcément accessible à tout le monde. Il serait donc dommage de se priver maintenant alors que les premiers modèles, la PS4 standard et la Xbox One S, sont désormais disponibles à un tarif contenu. D'ailleurs, Amazon propose une réduction pour chacune d'entre elles.On commence avec une PS4 Slim 500 Go châssis F Noire avec Bonus Fortnite, proposée par le site de commerce en ligne à 229,99 euros au lieu de 299,99 euros, soit une économie de 70 euros. Ce qui est intéressant avec cette offre, c'est que les joueurs Fortnite peuvent récupérer un skin Costume Neo Versa, l'accessoire de dos Neo Phrenzy et 2000 V-Bucks (la monnaie du jeu) simplement en achetant la console, sans que celle-ci ne soit plus chère. Et même si vous ne jouez pas au Battle Royale d'Epic Games, le prix ici proposé est bon pour la console uniquement. Bien évidemment, une manette DualShock 4 noire est également incluse et vous verrai plus tard pour d'autres jeux Il y a aussi un bon plan pour sa concurrente chez Amazon. Cette fois, nous vous orientons vers un bundle, qui est disponible au prix de 329,99 euros contre 499 euros normalement. Le pack contient une Xbox One S 1 To avec lecteur Blu-Ray 4K Ultra HD , il ne s'agit donc pas de la version All Digital Edition plus entrée de gamme. En plus de la manette (blanche), on a aussi droit à un casque Turtle Beach Recon 50x avec micro intégré. En ce qui concerne les services, on retrouve 14 jours d'essai au Xbox Live Gold et un mois d'essai au Xbox Game Pass. Côté jeux, la simulation auto Forza Horizon 4, Fifa 2019 et Gears of War 4 sont inclus dans le bundle. Et en bonus, on obtient aussi le Founders Pack 2 d'Apex Legends, le Battle Royale de Respawn qui est venu concurrencer cette année Fortnite et PUBG.Que vous penchiez pour la console de Sony ou celle de Microsoft, la bonne affaire est à portée de clic. Si vous n'avez pas de préférence entre les deux, sachez que la PS4 propose plus d'exclusivités en jeux solo. Mais le pack Xbox One S est vraiment intéressant, surtout si vous avez besoin d'un casque avec micro et que vous comptez jouer à Fifa ou Apex.