Ecran PC HP 27" : la beauté de l'image grâce au Quad HD à moins de 280€

Le HP Pavilion 27 Quantum Dot sous la barre des 280 euros

Les caractéristiques de l'écran PC

Bénéficiez d'une remise immédiate de 149 euros sur l'achat du HP Pavilion 27 Quantum Dot depuis la plateforme française d'Amazon. Vendu normalement à 429 euros, le moniteur voit son prix chuter à 279,99 euros.Pour ce produit, des frais de port ne s'appliquent pas puisqu'il s'agit d'un achat dont le montant est supérieur à 25 euros. Vous pouvez donc choisir votre mode de livraison préféré, soit le retrait en point relais ou la réception à votre domicile.Pour moins de 280 euros, vous avez donc un écran PC de 27 pouces (diagonale de 58 cm) avec une résolution de 2560 x 1440 pixels.Le HP Pavilion Quantum Dot dispose d'un temps de réponse de 14ms, d'une luminosité de 400 cd/m2 et de la technologie d'affichage HDR qui étend les capacités de plage de couleurs et qui améliore le contraste, rendant ainsi tous vos contenus HDR plus vifs et surtout réalistes.Vous pouvez vous connecter à tous vos périphériques préférés, avec notamment les formats vidéo USB-C, Display Port, HDMI et USB 3.0 mis à disposition.Enfin, l'écran PC mesure 17,8 x 61,33 x 43,96 centimètres et pèse 3,44 kg.Cet écran PC de HP vous intéresse ? Alors ne tardez pas et cliquez sur le bouton ci-dessus.