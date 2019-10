Chargeur Panneau Solaire 3 Ports USB RAVPower 24W à 48,99€ au lieu de 69,99€

Profitez de votre code promo

Un chargeur solaire puissant et léger

Les chargeurs à panneaux solaires sont des objets originaux et écolos qui vous permettront de recharger vos appareils en extérieur. Très pratiques en randonnée, ils peuvent également vous servir au quotidien et notamment si vous travaillez en extérieur. C'est sur Amazon que le chargeur panneau solaire à 3 ports USB RAVPower 24 W est accessible à ce joli prix de 48,99€. Pour en bénéficier, il vous faudra entrer un code promotionnel dans la case nommée « Vos chèques cadeaux et bon de réduction » qui apparaîtra sur la page dédiée au paiement. Cette offre est valable jusqu'au 15 octobre. Sans plus attendre, voici donc la fameuse combinaison : P7GYBZ2E.En commandant sur Amazon, vous pouvez bénéficier de la livraison gratuite en point retrait si vous résidez en France métropolitaine. Le paiement en plusieurs fois est, pour sa part, accessible en échange de quelques frais supplémentaires et à partir de 75€ d'achat.Le chargeur solaire de la marque RAVPower est parfait pour les virées entre amis puisqu'il possède pas moins de 3 ports USB qui peuvent s'utiliser simultanément. La technologie de charge est de 24 W, ce qui induit une efficacité supérieure de chargement de plus de 20 % (jusqu'à 21,5 à 23,5% précisément). Pour être en accord avec la démarche qu'implique l'utilisation de cet accessoire high-tech, RAVPower a souhaité concevoir un appareil très résistant et durable. Le chargeur est ainsi fabriqué avec un nylon solide et étanche. Pour permettre aux utilisateurs de transporter le plus facilement possible leur chargeur solaire, la marque a créé un accessoire particulièrement léger.Partez plusieurs jours à l'aventure en pleine nature sans craindre de retrouver votre smartphone et ceux de vos amis en panne d'énergie, grâce à ce chargeur solaire accessible à petit prix en ce moment sur Amazon.