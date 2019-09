🔥 Besoin d'un stockage rapide ? Voici notre sélection de SSD chez Amazon

Un seul vendeur pour plusieurs offres

Notre sélection de SSD

Les meilleures offres du jour viennent toutes du géant américain Amazon . C'est donc le moment de vous rappeler que, chez Amazon, vous pouvez bénéficier de la livraison gratuite sur tous ces produits, si vous résidez en France métropolitaine. S'il y a urgence et que vous souhaitez recevoir votre SSD rapidement, choisissez la livraison accélérée. Ainsi, vous recevrez votre article le lendemain de votre achat si vous avez passé commande avant 14h, sinon vous le récupérerez le surlendemain. Dès qu'un produit atteint les 75€ (ce qui n'est pas le cas de tous les SSD de notre sélection) l'option de paiement en 4 fois se débloque. Ce service est généralement payant, mais parfois Amazon offre ces frais supplémentaires (et c'est notamment le cas sur notre choix numéro 2).On commence cette sélection avec le Kingston SSD Interne A400 2.5" (480Go) qui est en ce moment à 49.99€ au lieu de 53.60€. Une offre qui ne propose certes pas une réduction stupéfiante, mais qui vaut tout de même le coup, car, ce produit, même sans remise, offre déjà un excellent rapport qualité/prix, et Amazon a tout de même le mérite de faire passer le SSD d'une capacité de 480 Go sous la barre des 50€. Le SSD Interne A400 de Kingston boostera votre ordinateur lors des transferts de données mais aussi au démarrage et globalement dans toutes les tâches quotidiennes. Sa vitesse de lecture est au maximum de 500 Mo/s et sa vitesse d'écriture peut atteindre jusqu'à 450 Mo/s. Ce SSD est un outil fiable et résistant qui ne craint pas les chocs ni les vibrations. Il s'adaptera parfaitement à un ordinateur portable, même de petite taille.On se tourne à présent vers un appareil un peu plus onéreux, mais qui offre une capacité de mémoire vraiment importante. Voici le SSD Plus de 1 To, proposé par la marque SanDisk et qui est ici vendu à 99,95€ au lieu de 114.99€. Le SSD Plus affiche une vitesse de lecture pouvant atteindre les 535 Mo/s et un vitesse d'écriture de 450 Mo/s. Ce SSD SATA 6.0 Gb/s sera d'une grande aide pour accélérer le mouvement de votre ordinateur. Extrêmement robuste et fiable, vous ne risquez pas de voir ce disque SSD vous lâcher de si tôt. Pour facilité son utilisation, SanDisk a mis au point une configuration très simple et a intégré un tableau de bord à l'appareil, pour que vous puissiez vérifier l'état du disque à tout moment.Passons à présent à un tout autre modèle, puisqu'il s'agit cette fois d'un disque SSD externe. C'est un produit de la prestigieuse marque Samsung que nous allons vous présenter. Le SSD de 500 Go bénéficie d'une belle réduction puisqu'il passe à 89,99€ au lieu de 219,90€. L'appareil ajoutera 500 Go à votre PC en plus d'un nouveau tonus très appréciable. Sa vitesse de transfert peut atteindre jusqu'à 540 Mo/s. Il a l'avantage d'être compatible avec les PC mais aussi les tablettes et même les smartphones. Avec ses dimensions de 74 x 57.3 x 10.5 mm et son poids plume de 51 g, le modèle de chez Samsung n'encombrera pas votre bureau. Fabriqué sans aucune pièce détachée, ce SSD est solide et résistant. Il survivra sans problème aux chutes de moins de 2 mètres de hauteur. Si vous n'avez pas besoin d'autant de capacité de mémoire, optez plutôt pour la version à 250 Go de l'appareil qui est aussi en promotion. Il vous coûtera alors 69€ au lieu de 139€Nous arrivons déjà à notre dernier Bon Plan SSD avec le SSD interne 500 Go de chez Crucial vendu en ce moment à 64,90€ au lieu de 71,99€. Ce petit appareil de 2,5 pouces affiche d'excellents résultats et réveillera instantanément n'importe quel PC qui traîne la patte. Sa vitesse de lecture séquentielle atteint ainsi les 560 Mo/s et sa vitesse d'écriture peut pousser jusqu'à 510 Mo/s. Crucial met un point d'honneur à protéger les données de ses utilisateurs. Ainsi, ce SSD de 500 Go est armé contre d'éventuelles attaques malveillantes grâce au cryptage AES 256-bit.Ces 4 SSD sont tous des outils fiables qui augmenteront la mémoire de votre PC tout en accélérant la vitesse lors des transferts de données. Et vous, quel est votre SSD préféré ?