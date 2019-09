🔥 Lenovo Ideapad 330-15ICH Ultrabook 15.6" Full HD à 499€ au lieu de 699€

Un Ultrabook ultra pratique chez Amazon

Un ordinateur pour tout le monde

Nous sommes chez Amazon pour cette bonne affaire. Le site américain spécialisé dans la vente en ligne est un habitué de l'exercice et l'enseigne compte bien vous faciliter la tâche. Ainsi, vous pourrez payer ce produit en quatre fois, soit 124,75€ par échéance. Une bonne solution pour ne pas impacter votre budget trop lourdement en cette fin de mois. Aussi, la livraison est gratuite pour les clients qui résident en France métropolitaine. Terminons avec les modalités en précisant que la garantie constructeur de cet appareil est valable pour une durée de deux ans.Cet Ultrabook signé Lenovo arbore un écran 15.6 pouces avec une définition Full HD. Il embarque également un processeur Intel Core i5-8300H, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050, 4 Go de RAM et un disque dur interne de 1 To. Bien entendu, c'est Windows 10 qui occupe la place du système d'exploitation. Cette configuration est plutôt honnête et vous permettra de jouer à quelques titres dans de bonnes conditions. Les caractéristiques techniques sont assez équilibrées afin de convenir à un maximum d'utilisateurs.Continuons ce petit tour du propriétaire en précisant que le clavier est rétro-éclairé et que la batterie embarquée possède une autonomie d'environ 8 heures. Vous serez donc tranquille pendant un moment. Enfin, du côté des interfaces, un USB Type-C répond présent ainsi que deux USB 3.0 et un port HDMI. Mentionnons aussi le fait que cet ordinateur conçu par Lenovo est très léger. Vous n'aurez donc aucun mal à le transporter.L'Ultrabook Lenovo Ideapad 330-15ICH est un PC portable aux bonnes performances qui parviendront à satisfaire beaucoup de monde. Il ne s'agit pas de l'ordinateur le plus puissant du marché mais sa configuration tient vraiment la route. Ce modèle est très simple à utiliser et convient très bien à toute la famille.