🔥 Xiaomi Mi 9T Pro à prix choc chez Amazon

W1200

La qualité sans casser sa tirelire

Un haut de gamme abordable

La promotion du jour se trouve chez l'éternel Amazon . Le site américain met à votre disposition la livraison gratuite en France métropolitaine. Les abonnés au service Amazon Prime peuvent recevoir leur commande en un jour ouvré. Pour cela, vous pouvez activer un essai gratuit de 30 jours ou bien souscrire au service pour seulement 49€/an. D'autres avantages sont compris dans ce programme premium. Le paiement en quatre fois sans frais est aussi de la partie si vous désirez étaler la somme demandée sur plusieurs mois. Passons tout de suite aux caractéristiques techniques de ce très bon smartphone.Le Xiaomi Mi 9T Pro possède un écran Amoled avec une diagonale de 6.39 pouces ainsi qu'une définition de 2340 x 1080 pixels. À l'intérieur du mobile, un processeur Qualcomm Snapdragon 855 est de la partie. Il est épaulé par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. La fluidité est donc absolument parfaite sur l'interface comme dans les applications. Aussi, grâce à la puce graphique Adreno 640, les jeux disponibles sur le Play Store tourneront presque tous à fond. Ce mobile assure dans toutes les taches imaginables.Pour les photos, un triple capteur répond présent à l'arrière du smartphone. Il est composé d'un module principal de 48 mégapixels, d'une caméra téléphoto 8 mégapixels et d'une caméra ultra grand angle de 13 mégapixels. Vous pourrez ainsi enregistrer des vidéos en 4K et l'appareil photo frontal de 13 mégapixels capturera de très beaux selfies. En ce qui concerne la batterie 4000 mAh, elle pourra tenir environ deux journées complètes pour une utilisation classique du mobile.Ce Xiaomi Mi 9T Pro possède dans son dos trois capteurs photo de très bonne facture, un écran bien calibré et une autonomie gargantuesque. Ajoutez à cela la présence d'une prise jack et une construction robuste. Nous sommes face à un haut de gamme à petit prix qui ravira les utilisateurs lambda comme les férus de high-tech.