🔥 Manette Smash pour Nintendo Switch Link en promo chez Amazon

Un vrai bon plan Nintendo Switch chez Amazon

Une manette Zelda parfaite pour Super Smash Bros

Cette bonne affaire se trouve chez Amazon . Puisque le prix est extrêmement bas, vous devrez débourser 2,99€ supplémentaires en guise de frais de port pour la France métropolitaine. Malgré cela, la promotion reste importante.Sachez aussi que vous ne recevrez pas la manette tout de suite puisqu'elle sera en stock à partir du 2 octobre prochain. Voilà pour les modalités, passons maintenant au descriptif de cet article.La manette en question est un modèle filaire (avec un câble USB d'une longueur de 3 mètres) uniquement compatible avec la Nintendo Switch . Elle a été spécialement conçue pour jouer à Super Smash Bros Ultimate. Il s'agit d'un produit sous licence officielle bénéficiant d'une construction solide et d'un design très réussi. En effet, les fans de The Legend of Zelda apprécieront l'effigie de Link placée sur la manette. Un objet qui plaira aussi aux collectionneurs. Cependant, ce controller a une autre particularité importante à prendre en compte.Ainsi, les fervents admirateurs de Nintendo ont tout de suite noté que cette manette reprend la forme et les boutons du périphérique de la GameCube. Autre bon point, un des sticks (celui avec la lettre C) est détachable afin d'être remplacé par un stick plus classique. À l'époque, la manette de la fameuse console violette était idéale pour jouer à Smash Bros et cela n'a pas changé aujourd'hui. Si vous rêvez de dégommer vos adversaires en ligne, vous savez ce qu'il vous reste à faire !Cette manette Smash pour Nintendo Switch a été pensée pour le jeu auquel elle est destinée. Ce périphérique est très agréable à prendre en main et son long câble permet de l'utiliser sans la moindre restriction. Enfin, avoir la possibilité de choisir entre deux sticks est une option de personnalisation vraiment appréciable.