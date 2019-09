🔥 Acer Chromebook CB5 13,3" FULLHD à 329€ au lieu de 449€

Un très bon PC portable en promotion chez Amazon

Acer Chromebook 13 pouces

Tout d'abord, parlons rapidement du marchand. Il s'agit d'une offre vendue et expédiée par Amazon. Cela signifie que la livraison classique est gratuite et la livraison en 1 jour ouvré est payante. Si vous disposez d'un abonnement Amazon Prime, cette livraison express est offerte, sinon la plateforme marchande vous propose un mois d'essai gratuit sans engagement à cette adresse Amazon propose également de payer en 4 fois sans frais, soit 82,25€ par échéance. Au prix de 329€ au lieu de 429€, soit 27% de réduction, il s'agit d'une très bonne offre pour ce Chromebook de 13 pouces alors enchaînons rapidement sur les caractéristiques du produit.L'appareil est donc un ordinateur portable, équipé d'un écran de 13,3 pouces, qui pèse moins de 1,5 kilos. Il est destiné à une utilisation principalement bureautique, en effet il est équipé d'un processeur MediaTek MT8173C ainsi que de 4 Go de ram. Avec ses 64Go de stockage, il présente une architecture relativement modeste mais qui suffira pour beaucoup de personnes.Son écran est d'une résolution FHD de 1920x1080 pixels, et l'appareil est équipé d'un système d'exploitation ChromeOS, un peu différent de Windows et à l'expérience utilisateur simplifiée. Notez également que l'ordinateur, de la marque Acer est garanti 2 ans par le fabricant. En bref, il s'agit d'un ordinateur modeste mais qui pourra parfaitement répondre à vos besoins dans le cadre d'une utilisation bureautique et multimédia. Avec cette jolie réduction qui l'amène à 329€, il s'agit donc d'une très bonne promotion.Vous avez maintenant toutes les informations en main pour prendre votre décision alors dépêchez-vous pour ne pas rater l'offre.