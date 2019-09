🔥 SSD KingDian S280 1TB à 78,99€ au lieu de 93,99€

Un SSD polyvalent et performant

Et pratique aussi !

Cette fois, c'est Amazon qui se charge de cette bonne affaire à ne pas rater. Le site américain spécialisé dans la vente en ligne vous permettra de profiter de la livraison gratuite à votre domicile ou en point de retrait en France métropolitaine. Le paiement en quatre fois peut aussi être sélectionné. Les modalités ne sont pas bien longues pour cet article mais sachez aussi que la garantie est valable pour une durée de trois ans partout à travers le monde. Ainsi, si vous avez un pépin avec ce modèle, vous pourrez le remplacer sans aucun problème. À présent, passons à ses performances.Comme nous l'avons indiqué dans le titre, ce SSD KingDian S280 possède une mémoire interne de 1 To. Son interface est en SATA 3 (6.0 Gbps), compatible avec SATA 2 (3 Gbps). Sa vitesse de lecture maximale peut atteindre les 550 Mo/s et 510 Mo/s en écriture. D'après les estimations du fabricant, votre appareil mettra environ 11 secondes à se lancer grâce à ce disque. Aussi, les jeux vidéo chargeront bien plus rapidement, tout comme les applications les plus gourmandes.Il s'agit d'un modèle compact très facile à transporter. Sa résistance aux chocs est vraiment optimale et son temps moyen entre pannes est estimé à deux millions d'heures. Autant dire tout de suite que nous sommes face à un SSD extrêmement fiable dans tous les domaines. Enfin, il est compatible avec la plupart des machines. Vous pourrez compter sur lui avec votre ordinateur de bureau ou portable et même avec un Note Book. Pour les systèmes d'exploitation, Windows, Linux, Mac OS et Unix fonctionneront avec cet appareil.Le SSD KingDian 280 est un très bon exemplaire qui devrait convenir à la plupart des utilisateurs. Il sait se montrer rapide, efficace sur les programmes les plus exigeants et solide sur le long terme. Le rapport qualité / prix est donc excellent et nous vous conseillons vraiment de ne pas passer à côté de ce bon plan.