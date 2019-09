🔥 Samsung disque dur externe SSD Portable 1 To à 149,99 € au lieu de 179,99€

Un SSD presque parfait

Les performances avant tout !

Nous allons nous tourner vers Amazon pour cette bonne affaire. La livraison est bien évidemment gratuite si vous résidez en France métropolitaine. De plus, le paiement en quatre fois est disponible, soit 37,49€ par échéance. La garantie de ce produit est valable pour une durée de trois ans. Sachez aussi que si vous êtes abonné au service Amazon Prime, vous recevrez la commande chez vous en un petit jour ouvré. D'autres avantages seront aussi à votre disposition mais c'est une autre histoire. À présent, passons aux performances de l'article fabriqué par la marque sud-coréenne.Ce SSD externe portable possède une capacité de stockage de 1 To. Un logiciel sera nécessaire afin qu'il puisse fonctionner et voici les systèmes d'exploitation qui peuvent l'accueillir : Windows 7, Mac OS X 10.9, Android 4.4 ou des versions ultérieures. Car oui, ce SSD signé Samsung peut fonctionner aussi bien sur un ordinateur que sur un téléphone portable. Grâce à son câble USB Type-C inclus, vous allez pouvoir transférer beaucoup de données sur ce disque. Et autant dire tout de suite que ce sera très rapide.Ainsi, du côté des performances, ce modèle possède une vitesse de transfert pouvant grimper jusqu'à 540 Mo/s. Selon le fabricant, c'est presque cinq fois mieux qu'un disque dur classique. Vos fichiers seront également en sécurité grâce au cryptage matériel AES 256 bits embarqué. Toutes vos donnés pourront être protégées via un mot de passe. Enfin, autre point fort de cet exemplaire, il est facilement transportable et son poids est de seulement 51 grammes.Le SSD externe Samsung T5 est un modèle remarquable. Il vous accompagnera partout et vous permettra de stocker toujours plus de données. Il est très pratique et se décline en plusieurs versions (250 Go, 500 Go et 2 To) si jamais l'édition 1 To ne vous convient pas. Avec ce rapport qualité / prix excellent, vous auriez tort de passer à côté.