« Ce travail lève un obstacle technique majeur à l'accélération et à l'abaissement du coût de l'IA générative », souligne Nadav Timor, doctorant dans l'équipe du professeur David Harel à l'Institut Weizmann. Les développeurs, entreprises et chercheurs vont pouvoir combiner les modèles selon leurs besoins spécifiques, et les mettre au service de l'innovation, indispensable dans un écosystème IA de plus en plus fragmenté.