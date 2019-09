🔥 SanDisk carte mémoire SDXC 256 Go à 71,99€ au lieu de 106,99€

35€ en moins sur la SanDisk en ce moment sur Amazon

Mini carte, maxi mémoire

C'est une économie de plus de 30%, que propose en ce moment le commerçant américain Amazon sur cette carte mémoire SanDisk de 256 Go. Vous pourrez donc profiter du grand espace de stockage de cette carte mémoire sans faire une dépense trop importante. Si votre budget est un peu serré ce mois-ci, sachez qu'Amazon a eu la bonne idée de suspendre pour quelques jours ses frais d'échelonnement. Vous pouvez donc payer votre commande en plusieurs fois sans avoir à débourser un centime de plus. Pour bénéficier de cet avantage, il vous faudra néanmoins ajouter un article, même un tout petit prix, puisque votre panier doit atteindre la somme de 75€ pour que le paiement en 4 fois vous soit proposé.Concernant la livraison, Amazon propose une version gratuite qui livre dans un point retrait en 3 à 5 jours ouvrés, et une version accélérée qui est payante. Si vous choisissez la deuxième option, votre colis arrivera chez vous le lendemain ou le surlendemain de votre commande, tout dépend de l'heure à laquelle vous validerez votre achat.Nous sommes donc en présence d'un petit spécimen de stockage de 256 Go, conçu pour les appareils reflex mais aussi pour les smartphones. Avec une vitesse de capture pouvant atteindre jusqu'à 70 Mo/s associée à une classe de vitesse UHS 3 pour l'enregistrement, il sera facile de prendre des vidéos UHD en 4K d'une excellente qualité et sans interruption. La vitesse de transfert peut, quant à elle, grimper jusqu'à 150 Mo/s. Cette carte SanDisk se révélera être la parfaite alliée pour l'utilisation du mode rafale séquentielle.La carte mémoire de chez SanDisk a été pensée pour être ultra résistante, même dans des conditions extrêmes. Elle est ainsi protégée contre les températures très élevées ou très basses, ne craint ni les chocs, ni l'eau, et résiste même aux rayons X.Avec cette carte mémoire, vous pourrez vous adonner sans limite à votre passion.