🔥 Etui pour Nintendo Switch à moins de 14€ avec un code promo chez Amazon

L'étui vendu par Amazon est un produit de la marque Bestico. Pour profiter de la housse de rangement destinée à accueillir la star des consoles, la Switch bien entendu, il vous faudra simplement cocher l'activation du Coupon de 8% dans la case dédiée avant de valider votre commande et de passer au paiement.Avec une facture qui affiche moins de 14€, vous pourrez bénéficier de livraison offerte par Amazon à partir de 25 euros, c'est peut être l'occasion de coupler cet achat avec une autre commande pour en bénéficier. L'étui Bestico pour Nintendo Switch vous sera livré en 3 à 5 jours ouvrés. Si vous avez besoin de votre article rapidement, optez pour la livraison accélérée, vous recevrez votre produit dès le lendemain en commandant avant 14h.Regardons donc plus en détail cette housse qui semble fort pratique pour transporter sa Switch. À l'intérieur, l'étui est séparé en différents compartiments. Chaque élément a une place qui lui est assignée, ce qui se révèle très pratique pour ranger ses accessoires, mais aussi pour se saisir rapidement de la pièce que l'on cherche. Cette disposition permet aussi de bien maintenir chaque objet et d'éviter qu'il s'abîme en se baladant librement dans un sac. L'étui peut contenir la console, les deux Joy-Cons, le chargeur mais aussi les dragonnes des Joy-Cons, les câbles nécessaires et 10 cartouches de jeux. Après avoir rangé tous ces éléments, il vous restera encore un peu de place pour y déposer quelques petits accessoires.Pour bien protéger la précieuse Nintendo Switch, la doublure intérieure est en mousse, ce qui permet, en plus de lui éviter tout accident, de la préserver d'éventuelles rayures. À l'extérieur, le revêtement choisi est fait d'un matériau à base d'Éthylène-acétate de vinyle (EVA) haut de gamme, une matière fiable et polyvalente qui offre une très bonne résistance aux chocs. Pour faciliter son transport, l'étui est équipé d'une poignée. La garanties satisfait ou remboursé de cet article est de 45 jours.Avec cet étui en promotion, la Switch ne craindra plus aucun de vos déplacements !