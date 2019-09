🔥 Logitech G560 enceintes gaming PC à 129,99€ au lieu de 249€

Des enceintes Logitech de gaming en promo sur Amazon

Un son positionnel de qualité

C'est en effet une économie d'exactement 48% (soit 119€) qui vous attend sur le site d' Amazon si vous craquez sur ces enceintes tout spécialement pensées et conçues pour répondre aux besoins des fans de jeux vidéo. Si vous avez déjà un peu trop dépensé pour la rentrée, bonne nouvelle, Amazon offre en ce moment les frais d'échelonnement du paiement en plusieurs fois. Vous ne paierez donc rien de plus que votre appareil, mais en 4 fois - ce qui fait 32,49€ à chaque fois - si vous choisissez cette option.Comme toujours sur le site du géant américain, vous pouvez bénéficier de la livraison gratuite en France métropolitaine si vous choisissez de récupérer votre colis dans un point de retrait. Si vous êtes trop impatient de recevoir les enceintes Logitech, choisissez plutôt le mode de livraison accéléré. Il est payant, mais vous permet d'être livré le lendemain de votre achat si vous avez passé commande avant 14h.Les enceintes Logitech G560 se positionnent en tête des ventes de leur rayon sur Amazon. Grâce à ses superbes enceintes, vous pourrez profiter pleinement de tous vos jeux en baignant dans un univers sonore de très grande qualité. La technologie du son surrond DTS:X ultra permet de restituer un son positionnel en 3D, ce qui rendra vos sessions de gaming bien plus immersives. Le watt-crête est au top avec 240 watts au compteur, le son pourra ainsi monter suffisamment pour créer une vraie ambiance de jeu.Pour couronner le tout, les enceintes Logitech G560 bénéficient d'un système d'éclairage Lightsync RGB intégré qui crée un éclairage harmonieux, pour une atmosphère toujours plus propice au gaming. Les enceintes sont dotées d'une bonne connectivité, aussi vous pourrez basculer vers 4 dispositifs au maximum, en USB en 3,5 mm mais aussi en bluetooth.Avec ces enceintes high-tech, vos sessions de gaming vont prendre une tout autre dimension.