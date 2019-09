🔥 SSD SanDisk 1To à 99,95€ au lieu de 114,99€

Votre commande SanDisk sur Amazon

Redonnez du tonus à votre PC

En achetant en ce moment le SSD SanDisk Plus de 1 To sur le site du e-commerçant américain, vous économiserez donc la somme de 15€. Comme d'habitude sur Amazon , vous pouvez bénéficier de la livraison gratuite si vous résidez en France métropolitaine et que vous choisissez de vous faire livrer en point relais. Si vous avez besoin du disque très rapidement, vous pouvez choisir la livraison accélérée qui vous apportera votre article chez vous, dès le lendemain, si vous passez commande avant 14h. Comme le SSD coûte plus de 75€, vous pouvez payer votre commande en plusieurs fois, et, bonne nouvelle, les frais d'échelonnement sont exceptionnellement offerts sur cette commande. Le disque SSD est garanti pendant 3 ans par le fabricant.Pour un PC devenu trop lent, ce SSD SanDisk Plus agira comme un véritable coup de fouet et boostera la vitesse de votre appareil lors des transferts de données. La vitesse de lecture du SanDisk peut ainsi atteindre les 535 MB par seconde. Le SSD SATA 6.0 Gb/s affiche un format compact de 0,71 x 10,06 x 6,98 centimètres. Il a été conçu pour que sa configuration soit très facile. Le disque SSD de chez SanDisk dispose d'un tableau de bord intégré qui permet de vérifier l'état du disque dès qu'on le souhaite. C'est un appareil fiable et solide, un aspect non négligeable lorsqu'il s'agit de conserver des données personnelles.Pas de mauvaise surprise donc avec le SanDisk Plus, c'est un disque puissant, rapide et fiable. À mettre dans toutes les mains.