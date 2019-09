🔥 Vente flash Logitech : deux souris Bluetooth jusqu'à moins 63%

La souris bluetooth MX Master AMZ à moins de 40€

La souris bluetooth Logitech MX Anywhere 2 AMZ à moins de 30€

Commençons avec la souris bluetooth 910-005313 MX Master AMZ de chez Logitech qui bénéficie actuellement d'une remise de 50€ sur Amazon , en passant à 39,99€ au lieu de 89,99€. Ce mulot sans fil s'adapte à votre Mac comme à votre PC Windows. Son format ergonomique permet une bonne maniabilité ainsi qu'une prise en main très confortable.La roulette de la souris MX Master a été conçue pour faire défiler le contenu de l'écran à une vitesse adaptée et sans vous faire perdre de temps. En un seul geste, elle passe ainsi d'un défilement par palier au mode de défilement ultra rapide. Pour adopter une autre manière de scroller, rien de plus simple, munissez-vous de votre pouce et testez le défilement horizontal. Le couplage multi-dispositifs permet quant à lui d'associer ensemble trois dispositifs et ainsi de changer de PC juste en pressant un bouton. La souris possède une très bonne autonomie et se recharge en seulement 4 minutes pendant lesquelles elle continue de fonctionner.Le second mulot que nous avons sélectionné bénéficie donc de 63% de remise, une offre digne d'une troisième démarque de soldes. Lors de cette vente flash, la souris bluetooth MX Anywhere 2 AMZ de Logitech passe ainsi à seulement 29,99€ au lieu de 79,99€. Comme sa grande sœur, elle bénéficie du système associant jusqu'à trois dispositifs pour un basculement facile, ainsi que du mode de défilement à grande vitesse. La batterie est également la même que pour la XM Master et se recharge donc également en 4 petites minutes. Vous pourrez placer votre mulot sur n'importe quelle surface, du moment qu'elle est relativement plane, il répondra à vos signaux sans aucun problème. Cette souris de bureau est compacte et se faufilera sans peine dans vos affaires.Ces deux souris de la célèbre marque Logitech font partie du Amazon's Choice, ce qui garantit que ces articles ont reçu des commentaires très positifs et peuvent être livrés rapidement. En commandant sur Amazon, les frais de port seront offerts si habitez la France métropolitaine et que vous choisissez la livraison en point retrait.Nous avons donc là deux excellents accessoires de bureau sans fil, à vous de choisir votre rongeur préféré !