🔥 Logitech webcam C920 HD Pro à 37,99 € au lieu 65€

La webcam Logitech C920 HD Pro en promo chez Amazon

Idéale pour jouer en stream

Il faudra donc se rendre sur le site Amazon France pour acquérir en promotion la Logitech C920 HD Pro. Vendue normalement à 65 euros, la webcam voit son prix baisser à 37,99 euros ; ce qui fait une économie réalisée de 27 euros.Pour la livraison gratuite à domicile, sachez que les frais de port sont offerts puisqu'il s'agit d'un produit dont le montant est supérieur à 25 euros. Il faut compter 3 à 4 jours après l'achat pour avoir votre produit chez vous.Si vous aimez jouer à des jeux en ligne et streamer ce que vous faites, alors cette webcam est faite pour vous !La webcam Logitech C920 HD Pro fonctionne en vidéo Full HD 1080p sur Skype et vous permet de jouer en streaming avec une qualité HD 720p par l'intermédiaire de Switch TV. Cette webcam permet aux professionnels et à d'autres personnes d'enregistrer des démos ou de présenter ses compétences et sa passion sur YouTube.La Logitech C920 HD Pro dispose de deux microphones, un de chaque côté de la caméra, qui permet de capturer le son stéréo naturel tout en filtrant le bruit de fond.Enfin, la webcam est compatible avec Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou version ultérieure, et macOS 10.6 ou version ultérieure.