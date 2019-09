🔥 Pack Xbox One X 1 To Metro Exodus Saga à 361,02€ au lieu de 499,99€

Près de 140€ de remise immédiate pour le pack Xbox One X 1 To Metro Exodus Saga

Survivez à l'apocalypse dans le 3ème volet de Metro

Rendez-vous sur la plateforme française d'Amazon pour vous procurer le bundle composé de la console Xbox One X 1 To et de la saga Metro Exodus (Metro Exodus, Metro 2033 et Metro : Last Light). Dans ce pack, vous aurez aussi droit à 14 jours d'essais au Xbox Live Gold et 1 mois d'essai au Xbox Game Pass.L'ensemble, proposé par Amazon France, est vendu au prix promotionnel de 361,02€ ; soit près de 140€ de remise immédiate par rapport au tarif initial. Au vu du prix élevé du produit, sachez qu'il est possible de le payer 4 fois sans frais, soit 4 mensualités de 90,25€ chacune.Et pour rappel ou à titre d'information, les frais de port sont gratuits pour une livraison à domicile puisqu'il s'agit d'un achat supérieur à 25€.Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Metro Exodus, il s'agit du 3ème volet de la franchise Metro (adaptée de l'oeuvre littéraire écrite par Dmitri Glukhovski) qui est sorti en février 2019.Dans cet univers post-apocalyptique en 2036, le joueur, qui sera dans la peau d'Artyom, est invité à survivre à l'apocalypse en maniant des armes à feu et en s'infiltrant. Il devra aussi fuir les ruines du métro de Moscou et entamer un voyage épique à travers la Russie.Le jeu vous tente ? Alors ne tardez pas et profitez de l'offre promotionnelle pack Xbox One X 1 To Metro Exodus Saga en cliquant sur le lien ci-dessous.