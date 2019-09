🔥 TaoTronics écouteurs Bluetooth 5.0, une excellente alternative aux AirPods à 39,99€

Rester connecté sans trop dépenser

Les écouteurs Bluetooth sont passés, depuis quelque temps maintenant, du statut de produit ultra high-tech réservé aux plus connectés d'entre nous, au rang d'accessoire carrément indispensable. Comme nous n'avons pas tous les moyens (ou l'envie) de dépenser de grosses sommes pour ces petites oreillettes connectées, la team Clubic vous propose de découvrir une excellente alternative aux Airpods. Voici donc les, que le géant américain Amazon vend à seulement 39,99€.En passant commande sur Amazon, vous bénéficiez de la livraison gratuite en point retrait si vous résidez en France métropolitaine. Si vous commandez cet article avant 14h, vous pouvez le recevoir et en profiter dès le lendemain.Lessont de petits accessoires performants qui disposent d'une très bonne autonomie. Chaque charge correspond à 5 heures d'utilisation, cependant, grâce au boitier qui peut les recharger de nombreuses fois avant de se fatiguer, l'autonomie totale est poussée jusqu'à 40 heures. Le boitier fait seulement 8 cm de long et peut ainsi trouver facilement une place dans votre sac ou même dans votre poche.Les écouteurs de TaoTronics possèdent de puissants hauts-parleurs de 6mm qui offrent une bonne qualité audio. Ils sont également équipés pour vous protéger des bruits environnants et ainsi améliorer votre expérience d'écoute. Que ce soit pour écouter de la musique, regarder un film ou converser au téléphone, le son sera toujours clair et net. Grâce au contrôle tactile intégré sur les écouteurs, vous pourrez répondre aux appels ou gérer le volume de votre musique sans utiliser votre smartphone.Pour faire du sport, vous détendre, ou pour continuer à travailler en extérieur, les écouteurs TaoTronics font parfaitement le job. Ils promettent une utilisation agréable et de qualité, le tout pour moins de 40€.