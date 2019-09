🔥 Vente Flash Amazon : Fire Stick TV avec Alexa disponible à prix choc

Trois versions du Fire Stick TV

Le boîtier multimédia d'Amazon avec Alexa disponibles à prix choc

Bien évidemment, et comme son nom l'indique, c'est sur la plateforme Amazon que sont vendus les trois modèles du. En fonction des prix indiqués, il est possible que des frais de port s'ajoutent au montant du produit. Pour éviter de payer ce surplus tarifaire, vous pouvez toujours tester Amazon Prime gratuitement pendant 30 jours . À l'issue de cette période d'essai, pensez bien à résilier votre abonnement. Sinon, vous paierez 49€ par an.Le Fire Stick TV du géant Amazon est une clé HDMI qui permet de diffuser des contenus multimédias comme des vidéos, de la musique mais également des jeux vidéo. Le site e-commerce propose trois modèles de son boîtier multimédia :Au vu des trois versions du Fire Stick TV, Amazon a pensé à vos besoins et surtout à votre porte-monnaie. Comme vous pourrez le voir dans la suite de l'article, le lecteur audio-vidéo en streaming d'Amazon peut varier du simple au double, au niveau du prix.Commençons notre sélection avec le(fourni avec une télécommande vocale Alexa). Proposée en promotion à 24,99€ (au lieu de 39,99€), cette version du lecteur de streaming d'Amazon vous permet de lancer et de contrôler le contenu avec la télécommande vocale Alexa nouvelle génération. Vous pouvez ainsi regarder vos programmes préférés sur Prime Video, Netflix, YouTube ou encore Molotov.Vous pouvez aussi écouter des millions de chansons en streaming et utiliser votre télécommande vocale Alexa pour demander un titre, un artiste, une playlist, ou contrôler la lecture par l'intermédiaire de services comme Amazon Music et Spotify.On continue notre sélection avec l'. Egalement fourni avec une télécommande vocale Alexa nouvelle génération, le boîtier multimédia est compatible avec la technologie 4K. Le plus puissant des sticks lecteurs multimedia en streaming, avec une nouvelle conception d'antenne Wi-Fi, est ainsi optimisé pour le streaming 4K Ultra HD. Pour utiliser ce lecteur, vous devez bien évidemment être équipé d'un téléviseur compatible 4K.Plus puissant, avec notamment un processeur ultra-rapide et la compatibilité Wi-Fi 802.11 ac, le Fire TV Stick 4K vous permet de profiter d'une expérience de streaming 4K Ultra HD plus complète. En ce qui concerne la recherche de contenu en 4K Ultra HD, il suffit d'appuyer et de demander à Alexa de trouver des films en 4K, ou de parcourir les recommandations sur votre écran d'accueil. Le Fire TV Stick 4K a plus d'espace de stockage (soit 8 Go de ROM) pour les applications et les jeux que n'importe quel autre lecteur multimédia en streaming 4K.Ce modèle du Fire TV Stick 4K Ultra HD vous a convaincus ? Il vous coûtera 44,99€ au lieu de 59,99€.Terminons cette sélection avec le(3ème génération). L'ensemble est proposé au prix de 54,99€ au lieu de 99,98€.Avec ce pack, vous pourrez jumeler le Fire TV Stick et l'Echo Dot pour contrôler votre Fire TV par simple commande vocale avec Alexa. Pour se faire, il faut vous assurer que votre Fire TV et votre appareil Echo sont connectés au même compte Amazon. Ensuite, le jumelage des appareils se fera automatiquement au cours la première requête. Vous avez plusieurs appareils Fire TV ou souhaitez modifier quelque chose ? Gérez vos appareils dans l'application Alexa.En ce qui concerne l'Echo Dot, l'enceinte connectée avec Alexa est contrôlée par la voix et conçue pour toutes les pièces de la maison. Vous pouvez ainsi demander de la musique, les nouvelles ou encore des informations. Vous pouvez également appeler toute personne qui possède un appareil Echo, l'application Alexa ou Skype, et contrôler vos appareils connectés compatibles par simple commande vocale.Voilà pour les trois modèles du Fire Stick TV que nous vous avons présentés. Vous avez ici une gamme de prix plus ou moins élevée pour trouver le Fire Stick TV d'Amazon qui correspond à vos besoins.