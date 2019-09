🔥 Casque Bluetooth TaoTronics à réduction de bruit active en promotion chez Amazon

Le casque TaoTronics noir en promo chez Amazon

25 heures d'autonomie

C'est donc sur le site français Amazon qu'il faudra se diriger pour acheter le casque TaoTronics en promotion. Vendu initialement à 69,99€, l'appareil voit son prix baisser à 59,99€ ; soit une réduction de 10€ par l'intermédiaire d'un coupon. Pour cela, il suffit de cocher une case présente sur la fiche produit et la réduction s'applique au moment de l'étape du panier.L'offre promotionnelle prend fin ce vendredi 6 septembre 2019, dans la limite des stocks disponibles.Sorti au cours de l'année 2018, le TT-BH22 de chez TaoTronics bénéficie de la technologie de la Réduction de Bruit Active. Cette technologie surveille et mesure les bruits environnants de manière continue, puis les réduit en émettant le signal opposé.Grâce à une autonomie allant jusqu'à 25 heures, vous pouvez profiter plus longtemps de votre musique, ou brancher le câble audio inclus quand la batterie commence à se décharger. Le casque dispose d'oreillettes pivotantes à 90°, de coussinets protéiques très doux et d'un bandeau ergonomique.Pour en savoir davantage sur le casque, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre test consacré au casque Bluetooth TaoTronics TT-BH22 Enfin, le casque est fourni avec un boîtier de transport, un câble AUX 3.5 mm, un câble USB vers Micro-USB et un guide d'utilisateur.