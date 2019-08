🔥 Promo de la rentrée : SSD Samsung, Kingston et Crucial à prix cassés !

Plus de vitesse !

4 SSD à prix cassés pour la rentrée

Les SSD qui vont suivre ont tous été sélectionnés chez Amazon . Le site américain spécialisé dans la vente a cassé ses prix et c'est le client qui peut se frotter les mains ! Comme toujours, la livraison est gratuite pour la France métropolitaine. Les tarifs que vous allez découvrir ne dépassent pas les 115€ et vous serez toujours confronté à des modèles avec d'excellentes performances. En ce qui concerne la garantie de chaque article, n'hésitez pas à vous référer aux fiches des produits directement sur Amazon.Au total, quatre SSD internes sont présents dans cette sélection. Plusieurs marques ont répondu à l'appel, dont Samsung, Kingston et Crucial. Tous ont des capacités différentes que nous allons vous détailler à travers les lignes qui vont suivre. Bref, il est temps de passer aux fameux SSD actuellement en promo chez Amazon.Commençons avec le. Il embarque une interface SATA 6 Go/s ainsi qu'une capacité de stockage d'environ 500 Go (quelques gigas étant occupés par des applications et le système d'exploitation). En ce qui concerne la vitesse maintenant, elle atteint 550 Mo/s en lecture contre 520 Mo/s en écriture séquentielle. La consommation électrique moyenne de cet exemplaire est fixée à 2,2 W. Enfin, pour en terminer avec les caractéristiques, la mémoire cache est de 512 Mo LPDDR4. Il s'agit d'un SSD fiable pouvant atteindre des vitesses très élevées.Voici le. Cette fois, la capacité atteint 1 To, ce qui vous permettra de stocker un maximum de données (vidéos, photos, jeux, logiciels...). Nous retrouvons 1 Go de mémoire cache, une interface SATA 6 Go/s, une vitesse de lecture séquentielle de 550 Mo/s et de 520 Mo/s en écriture cette fois (soit trois fois plus rapide qu'un disque dur classique). La fiabilité de cet appareil est estimée à 1,5 million d'heures. De plus, le logiciel Samsung Magician vous permettra d'adapter les performances du SSD en fonction de vos besoins.Continuons avec le. Avec cet exemplaire, vous devrez vous satisfaire d'un espace libre à hauteur de 480 Go. Comptez sur la présence d'une interface SATA 3.0 Gb/s et sur une vitesse de lecture séquentielle maximale de 500 Mo/s. Le taux de transfert lui atteindre 450 Mo/s. Il s'agit donc d'un modèle un peu moins performant que les deux précédents mais ses capacités restent honnêtes.Enfin, terminons sur le. La capacité de ce SSD est de 500 Go, sa vitesse de lecture atteint 560 Mo/s contre 510 Mo/s en écriture et 6 Go/s en vitesse de transfert. Cette rapidité pourra même être améliorée grâce à la fonction NAND 3D. L'interface est toujours en SATA 6.0 Gb/s. Une fonctionnalité contre les coupures de courant est de la partie afin de protéger les données stockées dans votre SSD. Le cryptage AES 256-bit est également présent pour préserver vos fichiers.Notre sélection touche à sa fin. Nous vous souhaitons une bonne rentrée et n'hésitez pas à repasser régulièrement afin de découvrir quelques bons plans inédits sur Clubic.