🔥 Dodocool écouteurs Bluetooth 5.0 à 29,39€ au lieu de 41,99€

Ecouteurs Dodocool en promo

Au sport comme dans les transports

Partons chez l'éternel Amazon pour bénéficier de cette réduction conséquente. Pour en profiter, vous allez devoir utiliser un code promotionnel. Ce dernier devra être tapé au moment de valider votre panier et vous avez jusqu'au 29 août pour effectuer cette manipulation. Sans plus attendre, voici les caractères à écrire :. La livraison sera bien évidemment gratuite en France métropolitaine. Si vous êtes abonné au service Amazon Prime, vous recevrez votre commande chez vous sans frais supplémentaires en un jour ouvré. Enfin, une garantie de 18 mois est de la partie pour cet excellent article.Lespeuvent se connecter facilement à n'importe quel appareil équipé de la fonction Bluetooth. La connexion se fera rapidement avec une stabilité des plus optimales en prime. De plus, le son sera de très haute qualité grâce à la technologie antibruit embarquée. Vos musiques profiteront de détails incroyables pour vos oreilles. Bien entendu, vous aurez aussi la possibilité de répondre à des appels une fois ces écouteurs connectés à votre mobile (un microphone étant bien évidemment intégré).Autre bonne nouvelle, les assistants intelligents Siri (chez Apple) et Google Assistant (sur Android) sont aussi compatibles. En ce qui concerne la batterie maintenant, elle vous permettra d'apprécier vos morceaux favoris pendant plus de 4 heures. Fort heureusement, le boîtier de charge viendra doper cette autonomie qui pourra atteindre 20 heures après 5 recharges. Enfin, ces écouteurs sont très agréables à porter grâce aux trois tailles de bouchons souples comprises dans ce pack. Ils resteront donc solidement fixés à vos oreilles.Cesconviendront à tous les utilisateurs aussi bien dans les transports que pendant les sessions sportives. La qualité sonore est au rendez-vous et l'autonomie importante de la batterie est vraiment appréciable. Bref, des écouteurs qui ont tout pour plaire.